Milena Zárate se pelea con Karen Dejo en El Gran Show

No aguanta pulgas. Milena Zárate no perdonó que Karen Dejo diga el último sábado que tenía enamorado y el lunes la encaró en plenos ensayos de ‘El Gran Show’ por hablar de su vida personal. Para la colocha el comentario de la morocha sería originado por los celos pues “no soportó que me juegue con Coto (Hernández)”.

Milena está molesta con Karen porque su comentario fue delante de su hija y su familia que estaba en el set del reality de baile. “Ella no tiene derecho a decir que tengo enamorado porque no es cierto, salir con una persona no quiere decir que es mi enamorado. Yo decido qué cosas contar a las personas de mi vida personal, no ella, es mi decisión. Encima me dijo ‘para qué invitas a tu familia’, acaso es la dueña del canal o qué ”, dijo Zárate.

“A mí me parece que está celosa porque dije que Coto me estaba coqueteando en los camerinos y por eso soltó cosas que no tienen nada que ver en el tema. Si ella tiene un problema con Coto que hable con él y se arreglen pero yo por un hombre no me voy a pelear. Con Coto hay una buena amistad y nos jugamos porque participamos juntos en el reality de 2015, ahora hay planes para grabar un videoclip juntos”, remarcó la colombiana.

Sostuvo que Karen lo único que busca es crear controversia en el reality de Gisela Valcárcel pero “conmigo que no se meta porque yo jamás me voy a quedar callada. Siempre habla de mí, la otra vez hasta comentó sobre la pensión que le da a mi hija su papá. A ella qué le importa, no es mi problema si su exmarido no cumple. Le advierto que no se meta conmigo porque no le tengo miedo”, apuntó. (K.Cabrera)

Dato

Karen y Milena quedaron sentenciadas en la primera gala del Campeonato Mundial de El gran show, sin embargo fueron salvadas y recién este sábado comienza la competencia.