Milena Zárate sobre Edwin Sierra: “Se ha olvidado de su hija”

La colombiana Milena Zárate no la pasa bien. Y es que la persona a la que un día amó y con quien tiene una hija no se hace responsable de la bebé. Ella dice que él prefiere vivir su vida con su nueva pareja y no cumplir con su rol de padre.

¿Edwin cumple como papá?

Siempre tenemos problemas, porque quedamos los 5 de cada mes y me depo­sita los 30, y en cuanto a las visitas él no me llama, no va a ver a nuestra hija, ni para Navidad ni para Año Nuevo lo hizo, hace mucho tiempo que él está apartado total­mente.

-Pero sí se va de viaje con Pilar Gasca, su nueva pareja…

Si él no quiere con­tacto conmigo porque su mujer no lo deja, él debería escribirme por Whatsapp, pero no puedo obligarlo.

