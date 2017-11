Milett Figueroa choteó a Patricio Quiñones

No hay vuelta atrás. Milett Figueroa descartó por completo una posible reconciliación con su expareja Patricio Quiñones, quien hace poco lloró ante las cámaras por la modelo, y aseguró que no le afectó para nada que el bailarín fuera ampayado besando a otra mujer.

“No puede afectarme algo que yo sé cómo han pasado las cosas. Estamos tranquilos. Estoy feliz”, dijo muy sonriente Milett, quien aclaró que aún mantiene una amistad con el ‘Pato’. “Sí, somos amigos, buenos amigos”, añadió la actriz de ‘De vuelta al barrio’ que no quiso dar mayores declaraciones sobre su actual situación sentimental pues no desea seguir ventilando su vida privada.

“Uno no tiene por qué hablar de su vida personal cuando tu vida laboral produce más que otra cosa. A mí no me gusta ventilar mi vida personal, a nadie le interesa la vida de nadie, a otros sí pero al menos a mí no. En algún momento lo aprendí y ahora me mantengo así. Estoy feliz con mi corazón”, aseguró Milett, quien no dudó en hacer una reflexión acerca del amor.

“El amor es lo más lindo que nos puede pasar, del amor salen todas las acciones. El amar no es difícil, congeniar es difícil y encontrar una pareja que te ame”, comentó la actriz de ‘De vuelta al barrio’.

Por otro lado, se refirió a los recientes enfrentamientos que mantuvo su madre, la señora Martha Valcárcel con sus detractores. “Es mi madre, siempre me va a defender. Es una persona mayor que no puedo controlar sus comentarios. Le he repetido que no hable por mí”, expresó Milett que espera con ansias el estreno de la película ‘Qué difícil es amar’ que protagoniza con Diego Bertie.