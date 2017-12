¡NO SE QUEDA CALLADA! Milett Figueroa le responde a Tilsa Lozano

Milett Figueroa no piensa quedarse callada ante las burlas e indirectas de Tilsa Lozano, quien una vez más puso en tela de juicio su talento en la actuación y dijo que solo sirve para los personajes de chica sexy. La figura de la serie ‘De vuelta al barrio’ le sacó cachita a la exvengadora y dijo que sigue creciendo mientras ella se sienta a criticar.

Milett, quien hará su debut en febrero en la ópera, señaló que las críticas no la afectan y todo lo contrario la ayudan a seguir avanzando. “Si tú dices que no puedo pues mírame como lo hago, siéntate y mírame como lo hago desde tu casa. Así somos los peruanos, si tú dices que no puedo pues siéntate en tu casa y mírame”, arremetió Milechi.

“He hecho cuatro novelas, cuatro películas y estoy creciendo bastante, gracias a Dios me están tocando buenos proyectos. Estuve en la telenovela de Telefé, ‘El regreso de Lucas’, con un personaje nada sexy. Creo que los comentarios de terceros están de más. Nadie te empuja criticando algo malo para bien, entonces hay que tomarlo de quien viene”, afirmó la figura de América Televisión.

MUDA POR EL ‘PATO’

De otro lado, Figueroa no quiso hablar de su reconciliación con el bailarín Patricio Parodi y menos su mamá, doña Martha Valcárcel, que hasta descartó invitarlo en la cena de Navidad. “Estas fiestas son familiares, solo para la familia… No voy habar nada más del tema, mientras mi hija esté feliz yo soy feliz”, dijo la mamá de Milett que dejó en evidencia una vez más que no pasa para nada al ‘Pato’.

“De mi vida privada no voy habla, lo único que puedo decir es que estoy feliz. ¿Qué deseo para estas fiestas? Mucho amor, amen mucho porque el amor es la el motivo de toda nuestra existencia”, dijo la exchica reality.(K.C)