Milett Figueroa manda lejos a Tilsa

A Milett Figueroa le va y le viene lo que diga Tilsa Lozano de ella. La modelo y actriz afirmó que no toma en cuenta los comentarios de la ex conejita de Playboy, quien el sábado último en ‘El Gran Show’ sostuvo que pareja Patricio Quiñones no le conviene.

¿Tilsa dijo que el Pato no es para ti, que mereces mucho más?

No la escuché de verdad, no tengo nada que responder porque no he escuchado.

¿El hecho que diga que es bailarín te incómoda?

No, la verdad que no. No he escuchado, no puedo hablar de algo que no sé.

¿No te interesa?

No he escuchado, no escucharé, no me importa.

¿Viste el amiste de tu mamá con Tilsa?

No estoy enterada de verdad, estoy ensayando todos los días, no tengo tiempo para ver televisión, no sé nada en lo absoluto. Sólo hablamos de temas familiares.

¿Tilsa dice que no te puedes lucir con el Pato?

¿No? Por supuesto que hemos ganado una temporada completa por la química que tenemos y como nos lucimos, brillamos por nosotros mismos.

¿Crees que afectó la puntuación de Tilsa para ir a sentencia?

No porque los jurados son cuatro. Yo creo que me estoy dedicando a bailar, si tengo una puntuación es porque opinan ellos y hay que respetar la decisión del jurado.

DATO: Milechi contó que está preocupada por la lesión en el cuello de su pareja que podría perjudicarla en su sentencia en el reality de Gisela Valcárcel este sábado.