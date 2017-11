¿Milett Figueroa envia indirecta para Patricio Quiñones ?

La modelo Milett Figueroa dejó en claro que no compite con otras mujeres luego que hace algunos días su ex Patricio ‘Pato’ Quiñones sea ampayado chapando y bailando con una jovencita en una discoteca. “Una mujer poderosa no compite con otras mujeres, compite consigo misma”, citó la ‘cinturita’ en Instagram, adjuntando una fotografía vestida con ropa de deporte.

El mensaje alcanzó 21 mil likes y algunos usuarios consideran que sería una clara indirecta para su expareja. “Mira qué tal mujerón te perdiste Pato… a llorar donde Rodrigo”, “Regresa con Pato”, son algunos de los consejos que le dan sus fans a Milett.