Milett Figueroa: “No me importa Tilsa, ni nadie”

Por Deyanira Bautista

Hace una semana Patricio ‘Pato’ Quiñones, el hombre que conquistó el corazón de la mujer más deseada del Perú habló por primera vez en Karibeña de su amor por Milett Figueroa. Hoy, ella la más sexy y envidiada por todas, responde a todas las que se cuelgan de su nombre y fama. Esta vez las puyas ya no son contra ella sino contra su amado bailarín. Incluso, su eterna rival Tilsa Lozano se atrevió a decir que Patricio “no le suma porque ella es mucho para él”.

¿Qué tienes preparado para esta gala de ‘EGS’ dónde estás en sentencia?

Una súper coreografía, será un show impresionante. Va haber una caracterización súper linda, así que no se lo puede perder.

-Imagino que estás siendo cuidadosa en los ensayos, ya que ‘Pato’ está lesionado…

Sí, de hecho se está cuidando bastante. Yo estoy haciendo piruetas con otros bailarines pero, definitivamente se está cuidado un montón, primero su salud.

-¿Has pesando en que él deba dar un paso al costado del reality de baile si se liberan de esta sentencia?

Él lo tiene que decidir.

-Siempre lo vas apoyar en las decisiones difíciles que deba tomar, como esta…

Claro.

-¿Qué le ha recomendado el médico?

Que abandone el reality, él me va apoyar en esta sentencia pero la próxima semana se va a ver eso.

-Ahora que tienes las cámaras de televisión que te siguen a todos lados ¿Se te es difícil salir?

No, ahora yo trabajo tranquila, salgo a donde tenga que ir. Voy a trabajar y regreso a mi casa tranquila, no tengo por qué tener cuidado.

-¿No te escondes?

No, soy una persona normal.

-¿Se te hizo difícil vivir sola?

Es un aprendizaje para mí, es súper divertido.

-¿Qué es lo que consideras haber aprendido?

Independencia, más responsabilidad.

-Hace poco cumpliste un año con ‘Pato’, vi que le regalaste una torta…

Las fans nos regalan cosas, nos quieren bastante.

-¿Hiciste algo especial por su aniversario?

Eso se queda en estricto privado de mi relación.

-¿Cómo va la relación?

Muy bien. Me siento feliz en todos los aspectos de mi vida.

-¿Qué planes tienen a futuro?

Obviamente proyectos por separado porque él tiene otro tipo de carrera, es bailarín, yo actuo. Cuando nos juntan somos felices, como en ‘EGS’, pero se ha complicado el tema de la lesión y tiene que tener cuidado porque es bailarín profesional, él trabaja con su cuerpo. Y bueno apoyarlo nada más.

-Te hemos visto actuando, cantando, bailando y creo que lo único que te falta es conducir un programa ¿Has pensando en esa posibilidad?

Ahorita estoy en clases para seguir preparándome, en la actuación, canto y baile, en la conducción no he probado todavía, no está en mis planes, pero si llega una oportunidad ¿Por qué no probar? Todo lo que tenga que ver con el arte me gusta.

-Te consideras una ‘vedette’.

Yo lo llamaría artista real.

-Milett, las críticas nunca faltan cuando uno es una figura de la televisión…

No he escucho nada.

-A ti te llega los adjetivos que te puedan poner…

No es que me llega, simplemente no escucho esas cosas.

-Tu mamá casi siempre te sale a defender…

Sí, pero yo soy otra persona y no tengo nada que ver con lo que pueda decir la gente.

-Tu mamá dejó entrever que no estaba de acuerdo con la relación que tiene con ‘Pato’…

No escucho esas cosas.

-Incluso Tilsa Lozano dijo que “dabas para más”

No importa la verdad, no las escucho, porque si las escuchara comentaría y nunca me han visto comentar de alguien. ¿Para qué voy a comentar, si yo nunca comento? Y esa no sería la excepción.

-¿Crees que Tilsa se está colgando de ti para hacer show?

Yo no creo nada porque no la conozco, no he conversado con ella.

-Pero si te las haz cruzado…

De lejos, pero nunca la he visto.

-Si pasa ahorita a nuestro costado, tú ni cuenta…

No puedo hablar de alguien que no conozco.

-Bueno Milett, gracias por la entrevista con diario Karibeña…

A ustedes.

DATITOS

-Ayer Millet reveló desde su cuenta de Instagram Storie que ha venido recibiendo unos extraños mensajes en donde recibe propuestas donde le ofrecen colocarla como dama de compañía a empresarios A1. Ella sacó a la luz el mensaje donde le ofrecen 3 mil dólares.

-Milechi y ‘Pato’ son la pareja engreída en ‘El Gran Show’ de Gisela Valcárcel. “Mi relación con Gisela es buena, tenemos una relación muy cordial”, afirmó la joven que ha sido vinculada en más de un escándalo.

-Ayer en ‘Espectáculos’ de Latina el ‘Zoro Zupe’ lanzó un duro calificativo contra el bailarín. “¡Ubícate, pulgoso! Él tiene que saber cuáles son sus funciones: debe cargarle la cartera a Milett o manejarle el carro”, dijo.