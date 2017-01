Milett Figueroa: “No me molesta que Pato baile con Melissa”

La participación de Patricio Quiñones en EEG-pretemporada fue todo un destape, sin embargo, Milett Figueroa se mostró segura y cuenta que no le molesta que haya cierto acercamiento entre el bailarín y Melissa Loza.

-¿Por qué no subiste al set en la presentación de Patricio en EEG?

No quería venir porque realmente de una u otra manera era como quitarle su momento.

-¿No fue por Melissa Loza?

No, yo sé perfectamente quienes están.

-¿Te molestaría si lo ponen a bailar con Melissa Loza?

No, para nada, para nada, yo sé con quién estoy, y, realmente, y si él baila, va hacerlo de corazón.

-¿Crees que Patricio esté dispuesto a bailar con Melissa?

No es que no podría pasar, va a pasar y yo lo conozco, yo he estado con él en un reality y sé cómo reacciona en situaciones que no le gustan.

-¿Él te respeta mucho?

Sí, y yo a él.

