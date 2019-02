Milett Figueroa será ‘la brasileña’ en Pantaleón y las Visitadoras

Milett Figueroa tiene un gran reto este año y será en el teatro. La modelo y novel actriz fue confirmada durante la presentación de la Programación 2019 de Los Productores como protagonista del musical ‘Pantaleón y las visitadoras’ basada en la obra literaria de Mario Vargas Llosa, donde dará vida a ‘la brasileña’ Olga Arellano, personaje que en la película fue protagonizado por la actriz Angie Cepeda y en donde sus desnudos causaron furor en la pantalla grande.

El actor Emanuel Soriano interpretará a ‘Pantaleón Pantoja’ en esta versión teatral que se cocinó durante cinco años y bajo la dirección del reconocido Juan Carlos Fisher. Milett no quiso detallar si este personaje tendrá escenas de desnudo, incluso se incomodó y puso nerviosa con la prensa cuando le hicieron la pregunta, al punto que dijo que se estaba hablando de una obra que “había ganado un Premio Nobel” (sic).

-¿Sientes que Angie Cepeda dejó la valla bien alta en la película?

Estoy súper contenta. De hecho cada una tiene una técnica distinta, yo la vi en la película, acá vamos hacer una adaptación distinta, mi personaje es ‘la brasileña’. La temporada se inicia el 24 de mayo en el Teatro Peruano Japonés.

-Tu personaje es una prostituta ¿existirá un desnudo?

Ustedes saben que el teatro es familiar, eso ya se verá cuando vayan a verlo, les va a encantar.

-¿No tendrías problemas en hacer un desnudo?

Pero por qué solo se enfocan en eso, estamos hablando de un musical que ganó un Premio Nobel, así que los que vayan, lo van a saber.

-¿Qué otros proyectos tienes?

Me he preparado hace varios meses en la música, baile y la actuación, me voy a Colombia por diez días para alistar algo muy bonito relacionado a la música.

-¿Qué opinas sobre los problemas entre Antonio Pavón y Sheyla Rojas?

No tengo nada que ver, no me metan en cosas donde no tengo nada tengo que ver, yo solo hablo de mi trabajo. (V. Rondón)

DATO: Mario Vargas Llosa recibió el premio Nobel de Literatura 2010 por su cartografía de las estructuras del poder y sus imágenes de la resistencia, rebelión y derrota del enemigo.