VÍDEO | Milett Figueroa tilda de ‘loca’ a Micheille Soifer y ella le responde con todo

Las competidoras del reality ‘El Artista del año’ protagonizaron un fuerte intercambio de palabras, luego de que la popular ‘Michi’ días atrás dijo estar en total desacuerdo con el puntaje tan alto que le pusieron los miembros del jurado a Milett Figueroa cuando interpretó a la cantante Amy Winehouse.

La modelo Milett Figueroa le contestó y la tildó de ‘loca’, “Me parece súper raro, porque ella en cámaras me ataca, pero detrás de cámaras me saluda. Yo no entiendo, digo ‘qué le pasa a esta loca’“,dijo Milett.

Por su parte la guerrera no se quedó callada y le respondió “Yo no soy loca, yo no te saludo, digo ‘buenas, buenas’ por educación“.