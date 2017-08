¡Milett le da duro a Tilsa!

La guerra está declarada. Milett Figueroa se cansó de callar ante los ataques de Tilsa Lozano, quien factura hace tiempo con su nombre y que hace poco le dijo que sufre de “Alzheimer juvenil” por olvidarse de “la lista de hombres” que pasaron por su vida.

Ante ello, Milechi, con la espada desenvainada, llamó “víbora” a la exvengadora y hasta le mandó una indirecta aseverando que quien realmente sufre de Alzheimer sería ella, pues le recordó a Blanca Rodríguez, la esposa y madre de los cinco hijos del futbolista Juan ‘Loco’ Vargas.

“PREGÚNTALE A BLANCA”

“¿Si creo que ella sufre de Alzheimer? No sé, pregúntale a Blanca Rodríguez”, respondió Fi­gueroa a la prensa. Señaló que no le afecta los comentarios de Lozano y hasta le deseó ser feliz porque ella está a full en las grabaciones de la serie ‘De vuelta al barrio’, de América TV, donde da vida a la sexy ‘Ninfa’.

“No me interesa lo que haga la señora, ni me interesa lo que diga. Le mando muchos besos. Paz y amor para ti (Tilsa). Yo vivo mi vida. Yo estoy feliz, leyendo mis escenas (de la teleserie ‘De vuelta al barrio’). Humil­demente que respete mi chamba, que es actuar. No necesito hablar de nadie. Que sea feliz. De verdad es bo­nito ser feliz”, aseveró con sarcasmo Milett, que en Instagram colgó una foto junto a su amado Pato Quiroga.

Sobre las declaraciones de su madre, Martha Valcárcel, quien dijo que la exchica Playboy fue “la amante comprobada”, respondió: “Es mi madre y respeto su punto de vista. Y siempre me va a defen­der de las víboras”.

Valcárcel, en una conversación que difundió ‘AAA’, le recordó a Lozano su relación clandestina con el ‘Loco’ Vargas. Además, remarcó que el hecho de que su hija tuvo varios enamorados no la hace “put…”, mientras que “ella fue la amante comprobada”.