Milett se queda sin Pato

Milett Figueroa volvió a los ensayos de El Gran Show después de una semana de ausencia y no baja la guardia pese a la lesión en el cuello de su enamorado y pareja de baile Patricio Quiñones, quien puede quedar fuera de la competencia. “Esperemos que no se le complique más porque no vamos a poder hacer todas las cargadas que estamos planeando”, dijo la actriz y modelo.

Milechi respondió a los comentarios del jurado invitado Santi Lesmes, quien aseguró que Pato tenía mejores posibilidades de alzar la copa con Diana Sánchez. “Patricio es mi pareja y siempre va a apoyarme. Fuera de cualquier cosa que quiera decir para hacer sentir mal o incomodar, yo sé por qué he ganado la copa, entonces no me siento menos que nadie”, dijo.