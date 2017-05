Ministro Basombrío sobre Korina: “Trabajó sin visa por mucho tiempo”

El ministro del Interior, Carlos Basombrío, volvió ayer a hablar sobre la situación de la venezo­lana Korina Rivadeneira e indicó que su caso no tiene nada que ver con los refugiados y dejó abier­ta su posible expulsión del país porque la “ley es igual para todos, así sea linda, joven y exitosa”.

En entrevista con un diario local, Basombrío fue tajante en señalar que la situación de Rivaden­yra es “un caso mediático” e hizo notar que, frente a ella, no hay una posición xenófoba o antivenezola­na, pues el Perú es el país de América Latina que más venezolanos acoge en las últimas semanas por la crisis en ese país.

“Aquí no hay tema de refugiados, es una persona que ha traba­jado sin visa de trabajo y lo ha hecho por mu­cho tiempo”, remarcó al precisar los motivos por los cuales Korina Riva­denyra seria expulsada del país en los próximos días, a pesar de su reciente matrimonio con el piloto Mario Hart.

Basombrío añadió que no le da mayor importancia a los insultos que lanzó en su contra el abogado de la venezolana, ni tampoco a las expresiones de Hart, quien le recomendó tocar temas más importantes y no meterse en el caso de Korina. “Si yo me preo­cupara por la cantidad de insultos que recibo todos los días, estaría en el ma­nicomio”, respondió.

“El abogado me va a insultar a ver si obtiene algo, otros me van a in­sultar por otras razones. No quiero ser popular, quiero hacer bien mi trabajo para bien del país. He dicho que si las cifras no me acompañan, me voy. Y las cifras me están acompañando, no los insultos”, añadió