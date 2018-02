VÍDEO | Mira el tremendo Scooby Doo PaPa de Stephanie Valenzuela y Paula Manzanal

Las controversiales modelos, Stephanie Valenzuela y Paula Manzanal andan en un viaje de amigas por el mundo. Ahora, las modelos, se lucen en las playas de Dubai en diminutos vikinis mostrando sus enormes y trabajados atributos. Ambas, que hacen estallar las redes sociales con sus vídeos, no dejan de cumplir los retos de moda. Así que, dejaron todo a la imaginación con su #scoobydoopapachallengue.



Stephanie que siempre suele impactar a sus seguidores con fotografías de infarto ahora lo hace junto a su inseparable amiga de viajes la famosa “Manzanal”. Con un fondo del lujoso hotel cinco estrellas Burj Al Arab , las famosas y deseadas modelos también deleitan a sus seguidores moviendo las caderas como Shakira. A pesar de que sus seguidores siempre tengan buenos comentarios para ellas no dejan de preguntarse como sustentan sus gastos.

Y aunque ambas estén apartadas de la televisión, no dejan de crear expectativa. Como se sabe, el Zorro Supe fue condenado a dos meses de prisión preventiva por el delito de difamación agravada contra el futbolista Carlos Zambrano y Paula Manzanal no dudó en celebrar el hecho. ” Mi amiga tiene buenas noticias” se dejó leer en uno de las historias de Valenzuela. Recordemos que ambos tenían rencillas por comentarios que el mejor amigo de Tilsa habría hecho sobre el cuerpo de la ex de Antonio Pavón.