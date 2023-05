«Mis hijos le dijeron al juez lo que piensan», Jean Paul rechaza examen toxicológico de Angie Jibaja

Compartir Facebook

Jean Paul Santa María se pronunció tras la reciente aparición de Angie Jibaja en medios demostrando que esta limpia de cualquier sustancia y rogando que le permita ver a sus hijos, esto habría enfurecido al padre lo de los hijos de la ‘chica de los tatuajes’.

La pone en su sitio

Tras el pedido de Angie Jibaja, Jean Paul Santa María aclaró que todo se está desarrollando por un proceso legal por el bienestar de sus hijos. Además, enfatizó que sus pequeños ya hablaron con el juez sobre la relación que tenían con su madre.

“Eso está encaminado. Ya ellos, ante el juez, han declarado y han manifestado todo lo que sienten, piensan, etc. Hay otras vías que son las que yo estoy usando en pro de la paz y la tranquilidad de mis hijos y de mi familia”, comentó Santa María para el programa ‘América Hoy’.

Y es que al parecer a Jean le disgustó que Angie nuevamente esté pidiendo ver a sus hijos a través de distintas redes y medios de televisión ya que eso provocaría que la modelo se encuentre en desventaja pues tenían un acuerdo con el juez de evitar exponer a sus menores hijos.

Desacato a la ley

Asimismo, Santa María reveló que Angie estaría incurriendo en un delito si continúa compartiendo comentarios en referencia a sus hijos o hacia él.

Según la orden judicial, la popular ‘chica de los tatuajes’ tiene la prohibición “de publicar, compartir y difundir a través de cualquier medio de comunicación, conversaciones, fotografías y cualquier otra información que comprenda a sus menores hijos, agraviado y progenitor de aquellos, bajo expreso apercibimiento de ser denunciada por el Delito de Resistencia y Desobediencia a la Autoridad en caso incumplimiento”.

Y por si fuera poco Jibaja tiene prohibido “realizar comentarios negativos y manipular la percepción de sus menores hijos sobre los hechos materia de denuncia y/o sobre su progenitor denunciante, bajo apercibimiento de ser suspendida en el ejercicio de la patria potestad, tenencia y /o régimen de visitas que pudiera corresponderle, en caso de incumplimiento”.

Pide ver a sus hijos

Como se recuerda Angie publicó a través de sus redes el pasado 27 de abril que le permitan reencontrarse con sus hijos pues según estudios toxicológicos se encuentra limpia de sustancias ilegales.

“Jean Paul, te lo suplico, una vez más, te lo ruego. La última vez que te visité, me los negaste a pesar que te llevé mi examen toxicológico y mi pericia psicológica también. En tus manos te pedí que veas mis exámenes. Pero no, una vez más no los pude ver, ni en sus cumpleaños, ni en navidad, no me contestaron mis llamadas”, escribió Jibaja.