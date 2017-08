Miss Perú 2017: Aspirante pasó el roche de su vida al no saber quién es el presidente de Venezuela

Es costumbre ver las dificultades que tienen algunas aspirantes al reinado de belleza en manejar temas sobre actualidad. Tal fue el caso de Estephania Salazar, una candidata al Miss Perú 2017, quien pasó el roche de su vida al no saber quién es el presidente de Venezuela.

Todo sucedió cuando uno de los jurados calificadores le preguntó si estaba al tanto de la terrible situación que está pasando en Venezuela. Estephania, muy nerviosa, señaló lo siguiente: “Hola, muy poco la verdad, pero sí sé que están en una situación bien crítica. Varios venezolanos salen del país por eso, ¿no?“.

Jessica Newton, organizadora del evento, no se quedó conforme con la respuesta y le pidió que diga el nombre el mandatario del país mencionado. “No, no lo sé“, respondió la concursante.

Newton, muy indignada le dio un jalón de orejas e indicó que debería darle vergüenza por no estar enterada de temas importantes.