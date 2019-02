Miss Trujillo confiesa que también la drogaron en fiesta de chicos reality

Al igual que la modelo Paula Ávila, la Miss Trujillo, Claudia Meza, denunció en la Comisaría de Asia que fue drogada en la fiesta que se realizó en una casa en Asia a donde fueron varios ‘chicos reality’. La joven asistió a la delegación acompañada de su madre, André Castañeda y la argentina Paula Ávila, la primera víctima que se animó a denunciar el delito.

Minutos después llegó Jessica Newton junto a Magaly Medina para brindarle su respaldo a la modelo peruana. “Claudia está haciendo la denuncia junto a su mamá. André está acá y ‘Poly’ está declarando”, indicó la organizadora del Miss Perú.

Al ser consultada si Claudia fue la jovencita que se desmayó en la ‘fiesta del terror’ como contó ‘Poly’, Newton respondió: “Sí, es Claudia Meza y lamento que le hayan sucedido estas cosas, pero qué bueno que a pesar de los momentos difíciles que ha pasado se haya armado de valor”.

Nicola invitó a miss

Jessica dejó en claro que la modelo llegó de manera voluntaria a denunciar. “Ella se acuerda de todo lo sucedido, quién la invita, cómo la invitan, qué sucede cuando está allá. Ella ha hecho una declaración bastante clara”, dijo Newton. Por su parte, Rodrigo González indicó en su programa que la persona que invitó a la juerga a la reina de belleza fue Nicola Porcella.

‘Parcha’ a Angie

Luego que Angie Arizaga dijera que cree en su expareja y dejara entrever que ‘Poly’ estaría mintiendo, la organizadora del Miss Perú le recomendó a la ‘negrita’ no minimizar lo ocurrido. “Hablo como madre, no me gustaría que mis hijos pasen por esto. No se debe minimizar los hechos, ni se debe culpar a las chicas de estar en un lugar específico”, comentó.

Newton recomendó a las demás jovencitas que salieron perjudicadas en aquella reunión, salir a denunciar para que haya justicia. ”Ojalá que sí (salgan las otras chicas), porque no hay nada peor que saber que te ha ocurrido algo y guardar silencio por temor. Ya basta. Creo que todas las mujeres en el país deben aprender a levantar su voz y a darse cuenta que cuando suceda algo que no es correcto, tienen todo el derecho de denunciarlo”, dijo.

Tras asentar la denuncia, la Miss Trujillo no brindó declaraciones a la prensa y se retiró de la comisaría resguardada por varios policías, quienes la subieron al patrullero.

Dato

André indicó que la reina de belleza “tiene bastante” información de lo ocurrido. “Estoy aquí para brindarle mi apoyo, su familia vive en Trujillo y su mamá recién