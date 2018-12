Miss Venezuela era pura cirugía

Qué tal reencauchada. La participación de Sthefany Gutiérrez llamó la atención en la competencia oficial del Miss Universo 2018. La modelo venezolana apareció en el escenario del certamen de belleza robándose las miradas de los asistentes y miembros del jurado. Sin embargo la belleza de la modelo, al igual que otras participantes del certamen de belleza Miss Universo 2018, no sería tan natural pues habría pasado por el quirófano para someterse a unas cirugías plásticas en el rostro. Unas imágenes que se compartieron en la red social Instagram se pueden ver las instantáneas en las que los cambios son evidentes. En las imágenes se aprecia a la Miss Venezuela con una nariz más ancha y no refinada como apareció en la competencia oficial. Las fotos habrían sido tomadas por el médico cirujano que se encargói de operarla. El cambio es evidente y le forma un nuevo perfil a su rostro. Recordemos que la modelo Sthefany Gutiérrez quedó en el top 3 del Miss Universo 2018. Lamentablemente no pudo luchar para obtener la ansiada corona, la cual le pertenece actualmente a Catriona Gray.