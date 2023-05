Compartir Facebook

¡La calle está dura! Peter Arévalo, popularmente conocido como Mister Peet, es un periodista, comentarista y narrador deportivo. Por muchos años fue la voz de la selección peruana en ATV y además, narró diversos mundiales. También fue voz en off de Esto es Guerra y el reality pionero, Combate, y de igual manera tuvo participación en Abrazo de Gol, programa de conocimiento deportivo. En los últimos años se ha destacado por su contenido en redes sociales con su programa más conocido (“A Presión”) y también por su propio contenido. Justamente aquí es donde anunció su incursión en el mundo del Only Fans y reveló cuánto costará la suscripción.

Contenido del Only Fans

Al igual que en YouTube, Mister Peet ahora quiere marcar la diferencia en Only Fans. El periodista deportivo confesó que se abrirá una cuenta en dicha plataforma y especificó el tipo de contenido que tendrá.

“Me voy a crear un Only Fans. Un Only Fans donde voy a hablar de sexo, mas no voy a exponerme. O sea, la gente no me va a ver a mí tir**. La gente va a pagar por historias de sexo, por gráficas de sexo. Historias mías, historias reales. Voy a hacer volar la imaginación de la gente. ¿Alguien lo hizo? No, nadie lo hizo”, recalcó Mister Peet.

Sobre la fecha de estreno, aún no tiene definido el lanzamiento oficial. Sin embargo, volvió a dejar en claro que su aparición en Only Fans será netamente relatos de sus historias sexuales y las compartirá con todos sus suscriptores.

¿Cuánto costará el Only Fans de Mister Peet?

Durante uno de sus programas, Mister Peet sorprendió a propios y extraños al revelar que desea incursionar en el mundo de Only Fans. Incluso, se animó a poner precio para la suscripción, dejando sorprendido a más de uno.

“Voy a crearme mi Only Fans. ¿Cuánto cobra Xoana Gonzáles? ¿35 dólares? Ya, entonces el mío costará 34 dólares. Recontra barato. Baratazo para todo lo que van a aprender”, señaló Mister Peet.