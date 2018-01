“Mocosa malcriada” le dice Tilsa Lozano a Yahaira Plasencia

La conductora de ‘Amor de verano’, Tilsa Lozano, no soporto que la cantante Yahaira Plasencia siguiera insinuando que la exvengadora es una vieja y desató su furia contra la ‘Reina del totó’.

El hecho ocurrió cuando en su programa emitieron un informe donde la ex de Jefferson Farfán dice: “Yo estoy contenta con mi cuerpo, si me gusta a mí, qué importa que digan los demás y qué más puedo decir de eso. En realidad yo estaba en el colegio (cuando Tilsa modelaba en los medios). No todo al mundo le gusto, así que normal”.

Generando la indignación de ‘Tili’, que no se quedó callada y arremetió contra Yahaira. “Estoy cansada de la mocosa malcriada, no tenías google, youtube para no verme. Yo me hago cargo de mis palabras y no dije nada acerca que cuando era joven mi cuerpo era mejor que el tuyo, fue el Zorro”, indicó.

Asimismo, Lozano comentó que capaz Plasencia no veía los programas donde estaba ella porque solo ve programas de deportes.

“Ella siempre ha estado con futbolistas, viendo programas de fútbol y anotando quien es su víctima”, indicó. Además, le recordó sus relaciones con ‘Churrito’ Hinostroza, Jefferson y Jerson Reyes.

La presentadora de televisión dejó en claro que ella no tiene en su lista de enemigas a la cantante, pues es alguien que no significa nada para ella.

“Para terminar voy a decir esto, bájate de tú nube, yo no soy tu mayor detractora, simplemente me caes mal, pero no eres mi enemiga”, sentenció.