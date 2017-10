Modelo que aparece con el supuesto Juan Manuel Vargas sorprende a todos con este mensaje

Fernanda Blanco es la modelo que se ha hecho conocida por un video que hace una semana ha circulado por todas las redes sociales, en donde aparece con el supuesto Juan Manuel Vargas.

Esta mañana en ‘Espectáculos’, Fernanda señaló que el hombre que aparece durmiendo en su grabación no es el ‘Loco’ Vargas y pidió a los medios no incomodarla, pues ella no desea entrar al mundo de la farándula. “Yo sé que él tiene mujer y familia, al igual que yo. No se trata de él, es una especulación de la prensa“, señaló la modelo.

Por otro lado, personas cercanas a Juan Manuel indicaron que se encuentran incómodo por toda esta situación, pues llevaba pasando un buen momento a lado de Blanca Rodríguez, la madre de sus hijos. “Es una nueva campaña para desprestigiar a Juan Manuel Vargas, no quedan dudas. Es un video muy pasado y lo publicó un sector de la barra de Alianza, donde lo quieren hacer quedar mal”, señalaron.