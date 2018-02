Angie Jibaja afirma que Jean Paul no cumple con sus hijos

La controversial, Angie Jibaja, sale una vez más a pedirle a su ex pareja y padre de sus hijos, Jean Paul Santa María, que cumpla con la manutención acordada ante un juzgado. La modelo, quién vive con los pequeños, aseguró que después del acuerdo, tuvieron que pasar cinco meses para que Santa María solo le diera el 10% de lo coordinado. “Soy mamá y papá completamente para ellos. Solo espero que le vaya bien para que pueda apoyarme”, afirmó.

Asimismo explicó que Jean Paul ha depositado lo que puede y no lo que debe. “Yo no quiero perjudicarlo, en algún momento cumplió conmigo, pero ahora no” aseguró. Además dijo que le ha pedido varias veces que vaya a ver a sus hijos, pero al parecer hace caso omiso a las peticiones. “Desde Navidad no los ve”,comentó la modelo.

Como se sabe, el cantante, ha salido varias veces en televisión a pedirle disculpas a Angie por el comportamiento con sus hijos, sin embargo, parece ser que siguen las rencillas .

La actriz y modelo, que ha pasado por momentos duros después del reality chileno en el que participó con Felipe Lazo, comentó que su ex pareja solo viene a Perú para unas fotos en Instagram.“Me encantaría que sea un papá de verdad, pero a veces pienso que solo viene para la foto del Instagram y eso es chocante”, expresó.