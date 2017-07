La cantante Moni­que Pardo mostró su indignación al enterarse que Luis ‘Cuto’ Guadalupe comen­tó que “responderle a Tilsa Lozano es como hablar con Susy Díaz” y con ella, esto luego que la ‘Vengadora’ lo dara de “poco hombre” por asegurar que fue un “error” en la vida de su compadre, Juan Manuel ‘Loco’ Vargas.

“Cuto es un burro, no piensa antes de hablar. Lo conocí hace unos meses atrás por mi esposo, lo traté como señor, pero la verdad…qué miserable. No le voy a dar más luz a este señor pero me he quedado espantada por la compara­ción que hace, para mi esa comparación es ofensiva. Yo no le he quitado el marido a nadie, ni siquiera lo he intentado. Mis escándalos son obras sociales, no tengo nada de qué aver­gonzarme, la gente me quiere, que entre a google y busque mi historia sino sabe quién soy”, dijo muy molesta la pelirroja.

Asimismo, le pidió a Tilsa que no sea sobona al decir que respeta su trayectoria artística. “Que no me venga a sobonear, cada uno por su lado, la gente sabe muy bien quién es quién”, dice.

DELICADA DE SALUD

Monique también contó que sufrió una descom­pensación luego de ente­rarse que habían tomado su nombre para el “dime y direte”, donde es ajena. “Cuando me enteré que me había mencionada de esa forma tan horrible, me sentí mal pero ya me re­compuse, debo estar bien para quienes me quieren”, agregó.

(D. Bautista)