Mónica Cabrejos defiende a Isabel Acevedo y dice que ya no es la otra

Luego que Isabel Acevedo dijera que no le responde a Janet Barboza porque es una persona mayor, pues la ‘Rulitos’ manifestó que ‘Chabelita’ siempre será la otra. Mónica Cabrejos lamentó el enfrentamiento entre ambas.

“Me resulta ofensivo que te digan la otra, no creo que en este momento ‘Chabelita’ sea la otra en la vida de Christian Domínguez porque ahora es la firme. Son novios oficiales. ‘Chabelita’ se ha sentido ofendida y no ha tenido mejor idea que callarla diciendo: ‘a esa señora no le respondo’”, comentó la conductora.

Al ser consultada si le parece correcto la respuesta de Isabel, la escritora contestó: “Es el argumento más tonto que he escuchado”.