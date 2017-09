Mónica Cabrejos le manda tremendo misil a ‘Chemo’ Ruíz

No aguanta pulgas. Mónica Cabrejos no soportó las burlas de su ex Marco ‘Chemo’ Ruiz, quien a modo de broma ironizó con la ruptura de ‘amigos íntimos’ entre la locutora y ‘Tenchy’ Ugaz. Ante ello la exvedette y periodista tuvo duros calficativos en las redes sociales contra el exfutbolista.

“Hasta cuándo voy a seguir pagando este horror en mi vida. Dios mío por favor dale mucho trabajo a este ‘parásito’ para que ya no hablé de mí. Como diría Paquita la del Barrio ‘Rata de dos patas, animal rastrero’ SU- PÉ- RA- ME. Que alguien le regale dos kilos de amor propio y de dignidad a este remedo de hombre que lo único que sabe hacer es andar oliendo mis asuntos para tener un minuto de fama”, escribió Mónica a través de su cuenta de Facebook.