Mónica Cabrejos : “Milena está facturando conmigo”

Mónica Cabrejos no se dio por aludida luego que Milena Zárate dijera en ‘Espectáculos’ que “su único talento fue posar, abrir las piernas y mostrarlo todo”. Indicó que no hace caso a los comentarios de la colombiana, cuya bronca se inició cuando comentó que facturó con su vida privada.

“Yo no tengo nada contra ella, lo que dije solo fue un comentario crítico válido de un asunto público. Yo no tengo nada contra ella, pero creo que ahora está facturando conmigo (risas). La verdad que ni caso le hago porque lo que diga no me afecta”, dijo la morocha que no teme a las amenazas de Milena de ir a enfrentarla cara a cara por meterse con su hija.

“Podría pedir garantías porque es una amenaza pública pero para qué hacer perder el tiempo a las autoridades. Si vienen a buscarme no hago nada, solo lo que cualquiera hace cuando un loco te ataca en la calle: te arrimas porque ha perdido la razón. Perdería tiempo y energía hacerle entender que no es personal”, finalizó.