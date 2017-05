Mónica Cabrejos: “No trate mal a Kurt”

La periodista Mónica Cabrejos dejó en claro que nunca trató mal a Kurt Villavicencio tras enterarse que el programa ‘Cuéntamelo Todo’ transmitirá hoy un informe en el que se observa como bota de su camerino al panelista.

“No lo trate mal, lo invité a dar por terminada a entrevista con mucha educación, sin gritos y respeto. En el video se darán cuenta, yo no me altero para nada”, dijo Cabrejos.

Al respecto, Kurt mencionó: “Cuando arranco la entrevista le reprocho (sobre la foto que se tomó en ‘el hotel donde ampayaron a Tenchy’) y me ninguneó horrible. Al final me bota, se alteró y me dijo retírate”.

(D.B)