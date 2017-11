Mónica Sánchez: “¡Justicia para Alessandra Chocano!”

Fotos: Carlos Contreras

La actriz Mónica Sánchez participó en la marcha Ni Una Menos donde se solidarizó con la familia de la fallecida voleibolista Alessandra Chocano y pidió que se encuentre a los culpables en vez de cuestionar las decisiones de la jovencita. “Una niña de 16 años que tiene una muerte que no es natural y que estemos dudando si su comportamiento la hizo digna de esa muerte. Dicen: ‘probrecita, pero para que se mete’, son mensajes perversos que tenemos que empezar a erradicar”, dijo Sánchez.

“Porque si no la justicia que muchas veces se funda en la opinión pública y en los medios, y no se funda en hechos concretos”, agregó.

Asimismo, la recordada ‘Charito’ lamentó que muchas personas culpen a los padres de lo ocurrido con la voleibolista. “Para empezar se tiene que saber la razón del deseo y lo segundo a los responsables (de lo ocurrido), es ahí donde tiene que ir la justicia, la justicia no tiene que ser un evento mediático, no tiene que impresionarse por los juicios populares, ni ser ciega. Tiene que ser drástica, pero lo que pasa es que la justicia lo administran humanos, por hombres y mujeres que todavía están presos de un sistema machista”, apuntó.

QUE SE INVESTIGUE PRIMERO

Al consultarle sobre qué piensa que el futbolista Yordy Reyna que tiene 24 años, se vincule con una adolescente de 16 años, comentó: “Falta por investigar que hay relaciones inadecuadas, hay vínculos que no son realmente responsables, y que probablemente venga de antes. Lo real es que hay una muerte que no está esclarecida y que merece esclarecerse. Que la justicia se haga con quien tenga que hacerse”.

De otro lado, la actriz de ‘De vuelta al barrio’ se pronunció sobre la denuncia de Eva Bracamonte contra el director de teatro Guillermo Castrillón por acoso sexual y descartó que a ella le haya pasado algo similar. “Yo me he sorprendido muchísimo. A Guillermo Castrillón lo vi hace 20 años atrás. Yo no tenía ni idea que en el gremio pasaba algo así (…) es muy delgada la línea del abuso donde está el vivir un proceso que te pone en vulnerabilidad y te permite tocar zonas sensibles para crear como actor y donde empieza el abuso y aprovechamiento de quien está en el otro lado”, afirmó.(J.Aspilcueta)

Dato:

Mónica envió un consejo a las jovencitas que se quieran dedicar al arte. “Que sepan si es realmente su vocación y si sientes en alguna instancia de ti que el otro te hace sentir incomoda, detenlo, no importa lo que piense la gente, no tengas miedo”, mencionó.