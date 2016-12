Monique llora por su nieta

Pese a que tendrá a su lado a su esposo, la exvedette Monique Pardo nos contó entre lágrimas que esta Na­vidad la pasará “muy triste”, porque no tendrá a su lado a su nietecita, debido a los problemas familiares que tiene con su hija. “Es un tema delicado del que no me gusta hablar, pero mi Navi­dad no será tan bonita porque no me dejarán ver a mi nieta”, dice la intérprete de ‘Carame­lo’, mientras limpiaba sus lágrimas con las palmas de su mano.

“Lo único que puedo decir es que hay un Dios y tarde o tempra­no se hará justicia, es­pero no sea demasiado tarde”, agregó Pardo.

Asimismo, comentó que estrenó su CD de villancicos navideños y que en los próximos días presentará una nueva producción para despedir el año.

