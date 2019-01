Monique Pardo: “Que boten a Santi del Perú”

No perdona a español. La exvedette Monique Pardo confesó que le gustaría ser jurado de ‘El artista del año’ y le pidió a Gisela Valcárcel que retire a Santi Lesmes, pues considera que es una persona “malcriada” por haber criticado el físico de Mirella Paz.

“Gisela porque no me llevas de jurado y tienes a ese tipejo como chanti (Santi), ni su nombre me acuerdo. Dijo: ‘aberrante’ a una chica linda, por eso debieron botarlo del país. Criticar a una chica que le dio su lugar Jessica Newton en el Miss Perú, no se puede hacer ese tipo de bullying”, indicó la pelirroja.

-¿Consideras que no tiene base para criticar?

¿Qué cosa hizo ese tipo? Es un grosero y mal educado. La gente mal educada para mí no existe, no sé qué hace en pantallas.

-Muchos creen que intenta imitar a Carlos Cacho…

Cacho mil veces, a mí me parece espantoso que cambiaran a Cacho por ese tipo.

-¿Crees que no le llega ni a los talones a Cacho?

No, ¡por Dios! A Cacho no llega ni a imitarlo en nada. Es una persona que se aferra, creo que necesita trabajo, no merece estar en pantallas. En el Perú somos demasiados buenos, pueden venir extranjeros pero que valgan la pena. Ese tipo debería estar fuera del país.

-¿Qué proyectos para este 2019?

Espero concretar mi programa de televisión ‘El caramelo de la noche’.

-¿De qué trataría este programa?

Tuve un programa donde entrevistaba a políticos, quiero volver a hacerlo. Mi programa tendrá alegría y la gente desnudará su alma. Me encantaría entrevistar a Gisela Valcárcel y Susy Díaz, de los políticos a Alan García, me parece un hombre inteligente.