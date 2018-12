Monique Pardo: “Quisiera besar a mi hija”

La exvedette Monique Pardo contó que vive un drama familiar, pues se encuentra distanciada de una de sus hijas, y pidió que en esta Navidad en todas las familias peruanas prime el perdón. “La Navidad debería ser el día del perdón, debemos perdonarnos y abrazarnos, yo tengo una hija que nunca pasa conmigo la navidad, hace poco me ha dejado unas grabaciones terribles, pero no me voy a acordar, decidí no llorar”, reveló la intérprete de ‘Caramelo’ con lágrimas en sus ojos. “Ahora mis nietos llenan mi vida, me sobra amor de ellos. Quisiera besar a mi hija y que ella me bese, porque uno no sabe cuando uno se va ir, quisiera que todo el Perú se abrace como nos abrazamos en el referéndum. Debemos botar la envidia y el odio de nuestros corazones”, agregó.

-¿Cuál es tu deseo de Navidad?

Me pongo triste, quisiera que me lleguen muchos juguetes, porque acostumbro salir a las calles con mi carro lleno de juguetes para darle a los niños que trabajan ese mismo día, sufren de frío. Hay gente en La Victoria que duermen en las calles, he visto niños perdidos en alguna droga, creo que el gobierno debe ocuparse.

-¿Cuál crees que debe ser el mensaje de la Navidad?

Debería ser primero lo nuestro después el resto, desgraciadamente el dictador (Presidente de Venezuela) Nicolás Maduro ha abierto cárceles y está bien que seamos buenos pero no opas (tontos). Las autoridades nos tienen que cuidar a nosotros, a nuestro niños, todos los días salen noticias (protagonizada por venezolanos), no quiero decir que todos sean malos, hay gente linda pero a los criminales hay que botarlos a patadas, ¡ya!. (J. Aspilcueta)