Monique preocupada por Augusto Polo Campos

La cantante Monique Pardo se mostró preocupara por la salud de Augusto Polo Campos, sobre todo porque en las últimas semanas se ha tratado de comunicar con él sin éxito alguno. “Él (Augusto) es un hombre de casi 90 años, tiene muchas enfermedades, donde está (su casa) no es un lecho de placer, es un lecho de dolor, él tiene diabetes, tiene complicados varios órganos. Yo estoy dolida desde hace mucho tiempo por su salud, las veces que he intentado comunicarme con él, no me lo pasan, por algo será”, dice angustiada la pelirroja.

“Las personas como Polo Campos, Alberto Fujimori, ancianas, se pueden ir en cualquier momento. Espero poder comunicarme con él, es un gran amigo y lo admiro por su trayectoria artística”, agrega Monique.