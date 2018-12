‘Monstruo de Asia’ confiesa crimen ante la policía

Terrible! Eugenio Quiroz Campos (44) ‘El Monstruo de Asia’ confesó sin remordimientos por qué y cómo mató a la joven estudiante; Estefanny Yazmín Torres Miller (24) dentro de su vivienda en Asia. “Me mentó la madre, ella pensaría que yo la iba a abrazar y ahí la degollé”, dijo el feminicida ante la Policía. Estefanny había acudido a la casa de su asesino para advertirle que lo iba a denunciar cansada de su acoso.

Se victimiza

“Me dijo que primero quería la plata y comenzó a insultarme. Me mentó la madre, yo me levanté, me fui a la cocina. Ella pensaría que yo la iba a abrazar y ahí la degollé”, narra el ‘Monstruo de Asia’. Según la Policía Quiroz Campos se intenta victimizar para buscar una reducción de la pena por el delito de feminicidio, pues durante su confesión hizo quedar como lo peor a la desaparecida muchacha. Al ser consultado por la existencia de un video con contenido sexual de su víctima, (versión dada por los deudos de Estefanny que sindican que Quiroz usaba esto para extorsionarla a cambio de tener intimidad), el ‘Monstruo de Asia’ lo negó. “Eso era broma, no existen esos videos”.

Lo iba a denunciar

En el velorio de la madre de familia, sus deudos revelaron que el 24 de diciembre, Estefanny ya había tomado valor para denunciar ante la Policía, el acoso del que era víctima por parte del jardinero. “Nos dijo lo denunciaba pasando Navidad. Que por eso iba a su casa para advertirle de su decisión”.

El dato

Le pedimos que no vaya para allá pero ella estaba decidida”, expresan los familiares que piden la cadena perpetua para el sujeto que tras degollar a la muchacha, metió su cuerpo en un silo de dos metros de fondo y se fue a la casa de su mamá como si nada hubiese pasado.