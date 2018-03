Manuel Donayre: “Moriré en el Perú”

El maestro del criollismo Manuel Donayre conversó en exclusiva con Karibeña y reveló que aunque lleve muchos años radicando en Estados Unidos, quiere descansar en la tierra que lo vio nacer, nuestro Perú. Asimismo, el ‘Diamante negro’ indicó que a él no le preocupa dejar un testamento para sus hijos, ya que considera que “el caso no es qué me dejas, sino qué me enseñaste”.

“Eso (testamento o herencia) se da en el momento, yo he trabajado mucho y mis hijos viven conmigo, ellos saben lo que yo gasto y lo que puedo brindarles. Toda la familia nos llevamos bien, nos respetamos y compartimos”, comentó el músico, que evitó pronunciarse sobre el polémico testamento de su amigo, el compositor Augusto Polo Campos.

-Usted vive bastante tiempo afuera, ¿va a volver a radicar en nuestro país?

Claro que sí, termino de hacer unas gestiones y muy pronto estaré radicando en el Perú.

-¿Entonces su deseo es ser enterrado acá?

La tierra llama la sangre, tengo que descansar aquí, yo nací en el Perú y aquí he de morir.

-¿Qué piensa de la Ley del artista?

Siempre queda en nada, siempre prometen pero nunca se da, espero que los que están ahora no lleven harina para su molino y respeten nuestros derechos.

-Muchos artistas están pidiendo pensión de gracia…

Primero quisiera saber qué se hizo con la caja de pensiones del artista, yo aboné mucho tiempo ahí y en Fonavi, tendrían que ver ese caso y si van a sacar una nueva ley que se dé, pero que no nos quiten. Muchos de mis compañeros la han pasado mal, nosotros no queremos limosnas, queremos abonar.

¿Consideras que es difícil mantenerse en el ambiente musical?

Sí, falta apoyo de la prensa en su totalidad, hay apoyo para otras cosas pero para la música criolla no. Antes todos los canales tenían tres programas de música al día, hoy en día no hay. Otra cosa, Indecopi está promocionando que salgan más imitadores de Manuel Donayre teniéndome a mí en vida.

-¿Consideras que no se te está valorando como artista?

Yo pido respeto, tanto para la música como el ser humano.