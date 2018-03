Mototaxista mata a su pareja delante de niña

No hay nada que celebrar. A tres del Día de la Mujer, una joven madre se convirtió en la tercera fémina asesinada en menos de una semana y media en Lima. Geraldine Enríquez Panduro, de 20 años, fue acuchillada por su conviviente, Jean Carlos Hernández Quesada, delante de su hija de cuatro años. El salvaje era celoso y no la dejaba trabajar. Luego de cometer el crimen, la Policía lo capturó horas después en el Centro de Lima.

Borracho va por ella

El sujeto conocido como ‘Chiclayano’ en la zona de Belaunde Este en Comas, tomó en exceso con un amigo el domingo pasado, de 2 a 5 de la tarde. “Me contó que tenía problemas con su mujer y eso no lo dejaba tranquilo. Tomamos nueve botellas de ‘Margarito’. Luego dijo: ‘ya vuelvo’ y se dirigió a su casa”, contó ‘Coqui’, a quien diario Karibeña lo ubicó en el lugar.

Después de beber fue al cuarto que alquilaba con su pareja, desde hace una semana, ubicado en el 502 del jirón Huayna Capac. Eran las 7 de la noche. Luego vino la pelea con Geraldine. A los vecinos no les sorprendió escuchar los gritos de la mujer, que estaba en el tercer piso del inmueble multifamiliar. Los enfrentamientos entre ambos ocurrían muy a menudo. Trascendió que ella le reclamó a Jean Carlos por llegar ebrio y maloliente. Eso provocó la ira del hombre.

Pequeña lo vio todo

El feminicidio sucedió ente las 9 y 10:30 de la noche, frente a la hija de Geraldine. El salvaje cogió un cuchillo de cocina y le asestó dos profundos cortes en la yugular a su pareja. No contento con ello, le cortó a la mujer en el tórax y las extremidades. Luego, dejó a su víctima tirada en un charco de sangre. El arma punzocortante quedó sobre la cama. El asesino huyó del lugar a toda prisa, sin zapatillas y ensangrentado. Aprovechó la noche para escapar.

Sin embargo, la menor sufrió un fuerte shock al presenciar la terrible escena. “Han matado a mi mamá, ¡auxilio!, ¡se está muriendo!”, gritó la pequeña.

“Ella no dejaba de llorar. Algunos vecinos lograron entrar y cuando bajaban a la muchacha, la mujer murió”, comentó un morador. El cadáver de Geraldine quedó en la vereda de la casa.

“Hemos estado jugando”

Pronto llegó Nelly Panduro, madre de la muchacha. “Primero he llamado a mi hija para saber cómo estaba. Ante mi insistencia, él me dice que no la ha matado: ‘Hemos estado jugando con el cuchillo, ella jaló y se hincó en el cuello’. No le creo porque él maltrataba a Geraldine, no la dejaba trabajar por sus celos enfermizos.”, contó la progenitora. La joven era la mayor de sus tres hijos.

Quemó casa a suegro

‘Chiclayano’ es un tipo violento. Así lo confirmó la madre de la víctima, que confirmó que el sujeto fue detenido por robo de un celular el pasado 25 de diciembre. “Arregló y quedó libre. Ahora mató a mi hija”, contó. Como no era aceptado por la familia de su pareja, quemó la casa del papá de ella. “Roció gasolina a la vivienda; le prendió fuego. Quería acabar con nosotros porque lo denunciamos. Nunca me gustó esa relación, pero ella se fue a vivir con él”, añadió la dolida madre.

Caypi en Jirón de la Unión

El feminicida fue capturado en tiempo récord por agentes de Homicidios de la Dirincri cuando planeaba esconderse en la vivienda de su madre. “Por Inteligencia conocimos que se dirigía a su primera casa. Se le ubicó en el cruce de Jirón de la Unión con Emancipación. Opuso tenaz resistencia al comienzo, pero luego aceptó. Es probable haya buscado irse luego a Chiclayo y quizá estaba pidiendo dinero a sus parientes”, señaló el coronel Pedro Jiménez, jefe de Homicidios.

Según el oficial, a ‘Chiclayano’ se le encontró el celular de su víctima, más no el suyo. El equipo será analizado por los detectives. El coronel informó que en el 2014, el sujeto fue denunciado por otra mujer en Chiclayo por lesiones y agresión.

“Estoy arrepentido”

Ya en la Dirincri, el feminicida confesó su crimen y pidió perdón. “Estoy arrepentido, no quise matarla”, dijo a los detectives y la prensa. Por feminicidio le podrían dar 35 años de cárcel. “Quiero la cadena perpetua, puede matar a otra mujer”, sentenció la madre de la víctima.