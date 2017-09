¡’Peluchín’ se queda mudo con las chicas Klug!

Tras la polémica entrevista con las hijas de Melissa Klug; Melissa, Giannina y Samahara, el conductor Rodrigo González, ‘Peluchín’ prefirió no volver a opinar de las popular ‘Kardashians peruchas’. Tanto así que prefirió guardar silencio después de ver una nota preparada por sus reporteros, en la que las hijas de la ‘Blanca de Chucuito’ habían participado de un desfile.

“No quiero hablar ellas. No me sirve de nada”, fueron las palabras de Peluchín, pues no soportó más las críticas que recibió de Melissa Klug por preguntarle a sus hijas si sabían quién es Martiza Garrido Lecca. “Mejor no hay que hablar de ellas porque después se pone a llorar, a hacer el tour de las lágrimas por todos los canales”, finalizó Peluchín.