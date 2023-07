Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El popular conductor Marco Antonio de «Teleferia de las Américas», ha sido denunciado por una mujer que reclama los derechos de sus hijos.

Y es que al parecer, Marco Antonio habría embarazado a la denunciante para luego abandonarla con sus mellizos.

Mortificada e indignada

Flor Guerra es la mujer que hoy hizo su denuncia a través del programa de Magaly TV la Firme para desenmascarar al conocido animador.

La mujer relató como reaccionó Marco Antonio al contarle sobre su embarazo, lejos de reconocer, afirmó que fue su responsabilidad por no cuidarse.

“Le dije a fin de noviembre y me dijo que no podía ser, que por qué no me cuidé, no me volvió a llamar y me habló en marzo, pero no le contesté porque estaba en gestación difícil”, dijo Flor.

Embarazo de alto riesgo

Además, Guerra comentó que tuvo un embarazo muy difícil que perjudicaría su salud a tal punto de renunciar a su trabajo.

De acuerdo a su declaración en Magaly, Flor quedó con un severo cuadro de anemia y posteriormente una enfermedad infecciosa.

Flor Guerra

Al no tener un trabajo fijo no puede asumir los gastos de sus ambos hijos quienes le demandan el doble en pañales y cuidados.

Mira también: Milena Zárate niega haber tenido alguna relación con Maicelo: “No es un hombre que se compromete”

“Me he quedado con anemia, he tenido una cesárea, lo que pido es que me ayude con la leche porque él como padre tiene una responsabilidad», acotó.

Se lava las manos

Finalmente, Flor mostró una llamada en la que Marco Antonio niega asumir su responsabilidad por tener ya una esposa.

Dando a entender que su breve romance con Flor fue una «metida de pata».

“Si es así, ponme en contacto con tu hermana, pero no recibí ni una llamada más y a esta persona la he visto exagerando cuatro veces”, dijo el presentador.

Mira también: Connie Chaparro responde a críticas por su diferencia de edad con Sergio Galliani: “Vivan su vida”

Incluso, puso en tela de juicio el embarazo de Guerra afirmando que desconocía su situación.

La madre soltera espera que Marco Antonio pueda asumir su rol y pueda costear los gastos de los bebés quienes no son responsables de las malas decisiones de su presunto padre.

¿Quién es Marco Antonio?

Marco Antonio Melosevich es el recordado ‘rey de la teleferia’ y se alejó de la televisión peruana hace ya muchos años.

Sin embargo, es imposible olvidarlo, pues el locuaz vendedor de la Feria de las Américas nos alegró las mañanas, alguna tardes y las madrugadas.

Según Marco Antonio contó que viajó y vio un formato similar en Colombia, por lo que empieza a armar la primera teleferia, cuando él tenía 26 años.

Ahí empezó su trayectoria como un reconcoido animador y vendedor de ferias.