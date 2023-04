Mujer renuncia a su empleo por cuidar a su madre con Alzheimer

Compartir Facebook

Una mujer en Estados Unidos se despidió del empleo de sus sueños para dedicarse al 100% de cuidar de su madre quien sufre de Alzheimer y ahora necesita más que nunca de los cuidados de su hija.

Una llamada repentina

La joven llamada Jacqueline proviene de Los Ángeles, sin embargo, tiempo después se mudó a Nueva York para dedicarse a lo que más le gustaba redactora televisiva, sin imaginar que su vida cambiaria repentinamente.

Un día Jacqueline recibe una llamada de un familiar y le cuentan que su madre había olvidado apagar la estufa y esto provocó una fuga de monóxido de carbono, todo esto mientras la mujer estaba al cuidado de su madre, es decir la abuela de Jacqueline.

“Cuando llegué a casa comencé a ver que las cosas no habían ido tan bien con mi madre Lynn y mi abuela Joyce. La hipoteca no se había pagado en dos meses, había comida en mal estado en la cocina y la casa no estaba tan ordenada como la recordaba”, dijo Jacqueline.

Renuncia a todo por su madre

Es así como Jacqueline descubre que su madre Lynn de 59 años sufría de Alzheimer lo que le llevó a tomar una drástica decisión que cambiaría el rumbo de su futuro.

“Mudarme a casa para cuidar de mi madre y mi abuela no fue una opción, me necesitaban. Tomé un período de licencia de 21 días y volé a casa de Nueva York a Los Ángeles, y nunca volví, aparte de un viaje para empacar mis cosas”, comentó la mujer.

De todas maneras, Jacqueline no pudo evitar sentir cierta incomodidad por detener sus planes, sin embargo, sabía que hacía lo correcto por su familia.

El proceso fue difícil ya que tanto madre como hija no había creado un fuerte vínculo que las uniera, a pesar de ello, Jacqueline le dedicó todo su tiempo.

Una lección de vida

Tras pasar tiempo cuidándolas, su abuela fallece por lo que decide alquilar habitaciones en la casa de su madre para poder solventar los gastos hasta el año 2022 donde su madre se despidió para siempre de Jacqueline dejándole un enorme vacío.

Desde aquel entonces Jacqueline se dedica a ayudar a personas que trabajen cuidado a otros que necesiten ayuda de la misma manera que su madre y su abuela pues ahora siente en carne propia la experiencia de un cuidador.

Jacquelyn también volvió a su carrera como escritora al ingresar a una tutoría de televisión, por lo que está feliz de dedicarse a lo suyo y ayudar.