Mujer Transgénero le dice adiós al Miss Perú 2017 por esta fuerte razón

Dayana Valenzuela, la mujer transgénero se volvió polémica al anunciar su posible participación al Miss Perú 2017. A pesar de recibir diversas críticas, la postulante con la frente en alto siguió firme sin pensar que un documento le quitaría la ilusión.

¿Qué pasó? Pues en el adelanto del programa “Amor, Amor, Amor”, la ex participante al concurso de belleza rompe en llanto al indicar que su participación queda anulada por el motivo de un documento.

“No voy a concursar por no cumplir un maldito documento. Me despido del Miss Perú con mucha pena”, se le escucha con la voz entrecortada a Dayana.