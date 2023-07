¡Muy Pronto! Estrella Torres anuncia que se vienen varias sorpresas

Compartir Facebook

La cantante de cumbia, Estrella Torres, anunció por sus redes sociales que viene preparando varias sorpresas. Recordemos que la artista se viene preparando también para su boda con Kevin Salas.

¿Qué dijo?

La intérprete de «Qué Agonía» y «Ahí Donde Me Ven», compartió con sus seguidores unas sorpresas que viene realizando en su música. Estrella Torres contó por medio de sus historias de redes sociales que se encontraba en el estudio de grabación.

«Hola chicos, me encuentro en el estudio de grabación a punto de grabar una hermosa canción. Una canción que de verdad es algo muy distinto a lo que ustedes están acostumbrados a escuchar, pero sé que les va encantar el resultado», dijo la cantante de cumbia.

También, añade que se vienen más sorpresas: «Pronto les traeré muchas novedades, estén atentos a mis redes sociales porque tengo una increíble sorpresa para todos ustedes chicos. Estoy muy feliz y emocionada por lo que se viene, lo máximo».

¿Esta embarazada?

Hace unos días, se corrió el rumor de que la cantante Estrella Torres se encontraba en sus primeros meses de gestación. Esto sin duda, emocionó a sus seguidores, pero la artista salió aclarar este rumor.

En una entrevista, Estrella Torres dijo: «Fue chistoso que digan eso. Sí queremos ser padres, pero ahorita te puedo decir que no tengo nada (se toca la barriguita). Es un vestido que no me favoreció, me quedó arrugado y se empezó a formar una bolsita. Lo tomo deportivamente. El día que sea mamá lo gritaré a los cuatro vientos y haré algo especial»

Además agregó que actualmente no lo encuentran buscando, esto debido a que se encuentra en varios proyectos y cuando sea madre, quiere darle todo su tiempo.

«En realidad todavía no lo estamos buscando. Andamos trabajando bastante porque se vienen proyectos muy buenos. Tener un bebito sería malo de mi parte porque yo quiero brindarle todo mi tiempo. En la ‘Luna de Miel’ quizá lo encargaremos», dijo finalmente.

¡Se casan muy pronto!

Como se sabe, Estrella Torres y Kevin Salas se casarán el próximo 09 de Setiembre. Confirmó que en su boda estará Brunella Torpoco para hacer bailar a todos sus familiares y amigos cercanos. Además, contrataron otras tres orquestas más, dos de cumbia y una de folclor peruano.

Estrella también comentó que su boda iniciará temprano, para que dure hasta el amanecer: «Hasta las 4 de la mañana porque va empezar temprano, 5pm».