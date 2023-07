Compartir Facebook

Kiara Lozano y Edu Baluarte forman parte de la querida agrupación de Corazón Serrano. Ambos cantantes han sido vinculados sentimentalmente por los seguidores del grupo. ¿Por qué surgió el rumor? ¿Será cierto?

¿Quiénes son Edu y Kiara?

Edu Baluarte es un joven cantante de 22 años que inició este año en el grupo de cumbia de Corazón Serrano. Ha participado desde muy joven en varias programas de canto, incluso tuvo un breve paso por Caribeños de Guadalupe.

Kiara Lozano se ha ganado el cariño del público desde que ingresó al grupo hace casi dos años. Nacida en Tarapoto, la artista interpreta temas como «Mix Zúmbalo», «Heridas de Amor», entre otras más.

Ambos cantantes del grupo tienen su grupo de fans que siempre los apoya y sigue en cada momento de sus presentaciones. Sus seguidores notaron que esta pareja musical estaría en coqueteos, iniciando un rumor muy viral en TikTok.

¿Estarían en coqueteos?

Todo surge a la publicación de un video donde se ve a Kiara Lozano y Edu Baluarte cantando juntos en un concierto. Este hecho sería normal, excepto que cantan agarrados de la mano y según sus fans demostrarían mucha química y confianza al interpretar el tema.

Varios seguidores comentaron que serían una bonita pareja y a otros se les rompió el corazón al ver a sus cantantes favoritos en lo que parece ‘enamorados’. «Son jovencitos linda parejita y lindos cantantes hermosa voz Kiara y Edu», «Nooo, auxilio, me da un ataque al corazón, Kiarita no me hagas esto», «Nooo, hoy se me rompió el corazón», «No es un adiós, sino un hasta luego», fueron algunos de los mensajes de sus seguidores al ver el video.

Kiara niega relación

La cantante Kiara Lozano salió aclarar los rumores y por medio de sus historias comentó que se encuentra soltera: «Tengo cantidad de mensajes preguntándome sobre esto (en referencia al romance con Edu Baluarte), para lo que tengo que responder: estoy soltera, sin pareja, sin saliente, sin dolores de cabeza, sin nadie que me guste, nada de nada».

Pero los seguidores de la cantante, no estarían tan de acuerdo con sus declaraciones. Ya que ellos han notado que Kiara se muestra celosa cuando Edu Baluarte canta con Susana Alvarado y ella trata de disimular. ¿Será cierto?