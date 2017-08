Nada salva a Korina Rivadeneira y estaría con las horas contadas

Korina Rivadeneira y Mario Hart reaparecieron en las redes sociales tras cumplirse más de un mes que la venezolana continúa en la clandestinidad para evitar que la Policía de Extranjería la expulse del Perú. “Purito amor!!! Korina Rivadeneira, las cosas buenas demoran en llegar!! Te amo!!”, escribió en su cuenta Instagram el piloto despertando el rumor que la venezolana habría solucionado su problema o estaría embarazada.

Purito amor!!! @rivadeneirak las cosas buenas demoran en llegar!! Te amo!! Una publicación compartida de MARIO HART (@mariohart) el 3 de Ago de 2017 a la(s) 8:18 PDT

“El derecho de la maternidad no repercute en su situación, ya está sancionada y no puede hacer uso de cualquier documento, como hijos o bienes”, expresó el abogado Walter Chinchay sobre la actual situación de Korina. “Ni el matrimonio le ha valido, menos ahora una partida de nacimiento. Su salida debe ser voluntaria para así poder regresar al Perú en menos de 15 años”, agregó.

No obstante, el letrado explicó que la razón porque hasta el momento no sacan de su escondite a Rivadeneira es debido a que solo existe una orden administrativa. “La Policía sabe dónde está, pero no pueden allanar su casa porque no existe una resolución penal”, finalizó.

“NO SON MIS AMIGOS”

Por su parte, Yaco Eskenazi dijo no tener comunicación con los esposos Hart y que solo tiene conocimientos de que ambos se encuentran de licencia. “Yo no soy el mejor amigo de Mario, así que no sé más de lo que la producción nos dice, igual el reality en su momento ha tenido grandes bajas y se ha mantenido, ya es una marca consolidada, no depende de la presencia de Korina y Mario.”, aseveró durante la conferencia de prensa de la película ‘Once machos’. (A.Romero)