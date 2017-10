Nadeska Widausky : “Con mi cucú hago lo que quiero”

Tras la aparición del polémico video en el que aparece Nadeska Widausky besando a Fernando Zavala Senepo, alias “Nene Malo”, quien en marzo de este año fue acribillado en la bajada Armendáriz de Miraflores, la bailarina utilizó su cuenta de Facebook para defenderse y aseguró que no es ‘centradora’ ni mucho menos ratera

“Lo único que voy a decir es que con mi vida puedo hacer lo que quiera, si me quieren decir pu… quizá, per… puede ser, pero no voy a permitir que me digan ‘centradora’ ni ratera porque no lo soy. Ya me harté de que quieran inmiscuirse en mi vida y que solo por tener nombre conocido me quieran asociar a todos los delincuentes de Lima”, dijo la cantante.

Asimismo, dejó en claro que ella hace con su cuerpo lo que quiere y negó que esté en líos de mafia. “Si quiero besarme con medio Lima lo haré, es mi vida, es mi problema. Con mi vida y con mi trasero puedo hacer lo que me dé la gana, y no dejen entre ver que ando en cosas oscuras porque si fuera así, hace rato estuviera bien presa”, cita el mensaje.

Finalmente, dijo que no le afectan las críticas que recibe debido al reciente video filtrado en ‘Amor, amor, amor’, donde queda claro que entre ella y ‘Nene malo’ habría existido algo más que una amistad. “Lo mío es puro morbo y si piensan que me van a lastimar o hacer daño con este video, se equivocan. Con mi vida y con mi cuerpo puedo hacer y deshacer, pero ratera o centradora jamás lo voy a permitir”, se logra leer.