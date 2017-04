Nadeska Widausky: “Nadie me apadrina”

Pese a que su nombre ha estado involucrado en sonados casos policiales, Nadeska Widausky, explicó de dónde sacó el dinero para celebrar a lo grande su cumpleaños con lujos que solo los millonarios pueden cumplir. “Nadie me apadrinó nada, el evento fue con mucha ayuda porque tengo muchas amistades. Todo fue un día mágico para mí”, comentó la rubia.

De otro lado, la bailarina no descartó mantener un romance con el alcalde de Pachacámac, donde se realizó su fiesta. “No voy a negar ni afirmar nada, no diré nada porque es mi vida privada, si tengo o no lo mantendré en silencio”, comentó Nadeska, quien estará presente el 20 de mayo en el concierto ‘Salsa Latina’ en el club Lawn Tennis de Jesús María.

– ¿El alcalde fue quien te regaló el anillo?

Ningún alcalde me lo regaló, este es un regalo de mi antigua pareja.

– ¿Y el viaje a París?

Es falso, los medios no se toman el trabajo de investigar. Esas fotos yo las truqué, porque me dio ganas de jugar, truqué una foto en París y en Cusco.

(V. Rondón)