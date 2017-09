“Nadie me falta el respeto”

Tilsa Lozano se mostró muy molesta tras enterarse que la animadora y el administrador de la discoteca gay la tildaran de ‘diva’ en un programa de televisión. Esto a raíz del incidente donde la ex ‘Vengadora’ no toleró que la animadora le preguntara por la supuesta llamada que le hizo borracha a Juan Manuel ‘Loco’ Vargas.

“Yo no me dejo faltar el respeto y si me faltan ya saben lo que va a pasar. Yo no tengo porque aguantar, así de simple. Si lo hacen, ya verán”, indicó la ahora integrante del jurado de ‘El Gran Show’. Finalmente, Tilsa Lozano señaló que de ahora en adelante tendrá más cuidado a los lugares a donde va a trabajar y quien sube al estrado para animar junto a ella.