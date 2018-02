Natalie Vértiz niega romance con Paolo Guerrero y Gino Pesaressi

En su primera edición, del programa ‘Gisela busca…’la rubia conductora tuvo como invitados a la pareja de esposos, Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz. La modelo reveló detalles del supuesto romance que tuvo con Paolo Guerrero y Gino Pesaressi, actual pareja de su hermana mayor.

“No solo me vinculaban con él (Gino). En el pasado también me vinculaban con Paolo Guerrero. Nunca estuve con él (Paolo Guerrero). Si tú me preguntas qué significa él para mí, no significa nada”, le contó a Gisela Valcárcel.

Al ser consultada por el papel que desempeña Paolo Guerrero en la selección peruana, la conductora de ‘América Espectáculos’ dijo: “Me siento una peruana más apoyándolo que vaya al Mundial más que ‘ah, salí con él y le tengo cólera por eso’”, precisó. “Salí, finalmente salí, pero las cosas no sucedieron”, añadió la exreina de belleza.

LA LLAMAN PINOCHA

Luego que Natlie negara haber tenido un romance con Gino Pesaressi, los cibernautas le recordaron su pasado a la modelo y la tildaron de ‘Pinocha’, pues hay videos del año 2012 en el que el conductor de ‘Amor de Verano’ besa públicamente a la modelo.

Una usuaria de nombre Juy escribió: “Pinocha”. Asimismo, Katty Enciso tuiteó: “Busquen en youtube todas las pataletas que hacía por el amor de Gino Pesaressi. Pinocha”. Otra usuaria de nombre Pila Lariena indicó: “Estos guerreritos piensan que nos hemos olvidado los romances , y se la dan de dignas y existe videos pinocha”.