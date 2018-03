Nicolás Lúcar: “Necesitaba estar en televisión”

‘La Revista Dominical’, el recordado magacín periodístico de los 90’ regresa a la televisión después de casi 19 años de ausencia y bajo la conducción de Nicolás Lúcar a través de Exitosa TV. El destacado y reconocido periodista contó que el espacio contará con el análisis de las noticias nacionales e internacionales, tratando los temas coyunturales siempre con objetividad. ¡No se lo pierda!

-¿Cómo te sientes de regresar con ‘La Revista Dominical’, un programa que en los años 90 tuvo una gran audiencia?

La Revista Dominical fue un proyecto muy poderoso que salió al aire en el año 1991 y duró hasta 1999 y lo que hizo fue producir una especie de revolución en la televisión. Ahora la idea es que volvamos a recuperar el concepto de que los programas periodísticos no sean solo políticos, sino tocar temas que a la gente les interesa, como la inseguridad ciudadana, temas de la vida cotidiana, historias de éxito. La gente está saturada de cosas negativas y de historias desmoralizantes.

-Ahora no estarás en televisión abierta…

Para nosotros es todo un reto porque no estamos en la televisión abierta, ahora nos verán en el cable, y lo que vamos hacer es demostrar que es posible hacer una buena televisión y somos parte de un proyecto de reunir talentos en un clima de libertad y pluralidad que es lo fantástico que hay acá.

-¿Hay nervios por el primer programa como en los años 90’?

Más que nervios son las ganas de estar en televisión, yo necesito estar televisión, es una cosa que se ha convertido en parte de mi vida. Yo he tenido un descubrimiento en la radio, porque me ha permitido tener una relación que nunca he tenido con la gente. Con la radio puedes ser tú mismo durante horas, la gente que te escucha, te conoce y he tenido suerte porque la gente me ha escuchado y ha empezado a quererme. Pero la televisión es un poder y hay que usarlo con responsabilidad y es algo que he aprendido.

-¿Cómo has tomado la extradición del expresidente Alejandro Toledo?

Yo creo que lo que tiene que ocurrir en el Perú es que la ley se cumpla, que la ley no sea simplemente un papel escrito. Toledo tiene que ser extraditado y todos los presidentes que metieron la mano o recibieron dinero ilegal en sus campañas vayan presos. Tiene que haber una renovación total de la política peruana. Necesitamos otra gente que nos gobierne.

-¿No te sientes conforme con el trabajo que viene haciendo PPK?

Para nada. Yo creo que se necesita un cambio serio de liderazgo y gente que gobierne pensando en los ciudadanos y no gente que ponga plata para su campaña electoral pensando en cómo se hacen ricos rápidamente gracias al poder, todo tiene que cambiar.

-¿En algún momento te han hecho la propuesta de hacer política o pertenecer a algún partido político?

Nadie me ha propuesto hacer política. Además, no me sentiría cómodo en ninguno de los partidos políticos que existen. Pero lo que sí me interesa, es ayudar a que surjan nuevas generaciones de dirigentes en el país, y creo que desde los medios de comunicación podemos ayudar dándole pantalla a la gente. Siempre ayudando con los reflectores encendidos para acabar con la impunidad en el país.

-Estamos a puertas del Mundial y nunca perdiste las esperanzas de que lleguemos a uno…

Tuve fe en que llegaríamos al Mundial. No se daba por el mismo fenómeno de no querernos a nosotros mismos, de no ser exigentes.

-Crees que era un tema motivacional?

Lo que nos ha llevado al mundial es la genialidad de Ricardo Gareca como organizador y el espíritu de Paolo Guerrero que arrastró a todos los demás jugadores. Paolo se ha convertido en un ejemplo para todos los chicos y para el propio Jefferson Farfán que es uno de los más grandes futbolistas que ha tenido el Perú. El espíritu de Paolo siempre acompañó a su amigo.