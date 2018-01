La modelo venezolana Korina Rivadeneira comenzó el año con el pie derecho y comentó que le gustaría que este 2018 los niños de su país puedan reencontrarse con sus padres que viven en Perú. “Deseo con todo mi corazón que estas familias puedan unirse. La situación en mi país es muy difícil, muchos de los pequeños están enfermos y no tienen para comer”, sostiene la veneca.

Como se recuerda, en diciembre del 2017, el Gobierno de Nicolás Maduro impidió que cerca de 130 niños viajen a Perú para reunirse con sus padres, quienes dejaron su hogar por la crisis económica y social que se vive en el país venezolano.

La modelo también aseguró que atrás quedaron sus problemas con migraciones, pero recuerda que necesitó de ayuda psicológica para superar la carga emocional que sintió cuando era buscada por la justicia peruana. “Estaba muy asustada, no quería salir de la casa, me daba ganas de llorar, fueron cosas muy fuerte que pasé, no necesité pastillas para dormir, pero de hecho no dormía bien. ¿Si comía? Nunca he dejado de comer, creo que me vieron super delgada, pero era porque no asimilaba”, dijo.

Korina ahora se encuentra “tranquila y feliz” y viene disfrutando de su matrimonio con Mario Hart, con quien esperar tener hijos el próximo año.