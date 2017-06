Néstor Villanueva: “Por mis hijos saco las garras”

El cantante de cumbia Néstor Villanueva se emociona al saber que hoy será su primer Día del Padre con dos hijos. Desde hace un mes el pequeño Estéfano llegó para alumbrar y bendecir el hogar que ha formado desde hace varios años con la no menos conocida Flor Polo Díaz. “Quise en esta oportunidad pasarla con mi familia, por eso no acepté ningún contrato musical en este día, a pesar de ser una fecha fuerte, porque será mi primera vez con mi nuevo bebe y es una emoción especial”, confiesa Néstor que asegura que no se le corre al cambio de pañales para nada.

“Ahora que son dos hijos nos turnamos con Flor, cuando ella tiene que trabajar yo me quedo con ellos. Llevo al colegio a Adriano (5 añitos) y cuido a Estefano, le cambió los pañales y le preparo la leche cuando tiene hambre. Luego, a la una de la tarde, voy a recoger a mi hijo mayor al colegio y me quedo jugando con ellos hasta que llegue su mamá”, aseveró el músico que confiesa que dejó atrás los escándalos con la hija de Susy Díaz y Augusto Polo Campos para consolidar a su familia.

“Ser padre a mí me cambio la vida, siempre quise tener mis hijos y por ellos saco las garras. Flor y yo pasamos por tanto en su momento, Adrianito estuvo en el medio, pero siempre luché por mi familia. Mis padres tienen 40 años de casados y yo quiero quiero que mis hijos crezcan en un hogar con sus papás, siento que debe de ser difícil que un niño vea a sus padres separados pero siempre tiene que luchar para que no sea así”, aseveró Néstor mientras da el biberón a su pequeño.

DATO: Hoy Néstor dice que tomará desayuno con Flor y su suegro, Polo Campos, luego se traslada con toda su familia a ver a sus padres a su tierra, Chancay, donde almorzará con los suyos.(K.Cabrera)