Ney Guerrero coquetea con Magaly Medina

El asesor de programación de ATV, Ney Guerrero, aseguró que le gustaría volver a trabajar con Magaly Medina porque considera que es uno “de los pocos animales televisivos que quedan en el medio”. “Ella ahora está con otra camiseta, pero sí me gustaría volver a trabajar con ella. ¿Si le deseo lo mejor? Claro, desde que nos separamos laboralmente siempre le he deseado lo mejor”, sostuvo Guerrero, agregando que desde hace mucho no habla de trabajo con Magaly porque es “la competencia”.

De otro lado, Ney adelantó que se vienen cocinado tres programas en ATV y que tendrán como figura a la periodista Fernanda Kanno. “Estamos armando la planificación del 2018 casi en el mismo año. Hay novedades pero no quiero adelantar porque estamos en competencia latente”, indicó. (D.B)